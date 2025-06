New York - Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den US-Börsen am Freitag deutliche Gewinne beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent auf 42.860,85 Punkte zu. Damit machte er den Rückschlag vom Vortag mehr als wett und steuert auf ein Wochenplus von 1,4 Prozent zu. Für den von Technologietiteln dominierten Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,15 Prozent auf 21.794,27 Punkte hoch, womit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...