Der US-NFP-Arbeitsbericht dämpft die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed und begrenzt die Stärke von Gold. Die US Nonfarm Payrolls (NFP) belasten die Goldpreise, da ein besser als erwarteter Bericht den US-Dollar stützt. Die Goldpreise bleiben trotz eines stärkeren USD stabil über 3.350 USD. Gold (XAU/USD) ist am Freitag in eine enge Konsolidierungsrange ...

