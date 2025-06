US NFP-Arbeitsbericht dämpft die Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed und drückt die XAU/USD-Preise nach unten.Der USD erhält einen Schub durch die Entspannung der US-chinesischen Spannungen und bessere als erwartete US-Beschäftigungsdaten am Freitag, was die Goldgewinne begrenzt.Die Goldpreise bedrohen die Unterstützung des Kanals mit psychologischem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...