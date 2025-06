Bern - Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) übt scharfe Kritik am Regulierungspaket des Bundesrates zur Bankenstabilisierung: Das Massnahmenpaket sei überladen und gehe teilweise zu weit. Zwar ziehe der Bundesrat richtige Lehren aus der Credit Suisse-Krise, schrieb der Branchenverband am Freitag in einer Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Massnahmen der Landesregierung: Doch das ursprünglich präsentierte Regulierungspaket sei «weiter verschärft» ...

Den vollständigen Artikel lesen ...