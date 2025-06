NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA sorgt seit Donnerstag ein Börsengang im Kryptowährungs-Segment für mächtig Furore. Die Aktien der Circle Internet Group waren am Vortag zu 31 US-Dollar an die Anleger ausgegeben worden. Wer zum Zuge kam, hat am Freitag das mittlerweile fast vierfache an Wert im Depot.

Am Donnerstag waren die Aktien in New York zu 69 US-Dollar schon verdoppelt in den Handel gestartet und stiegen dann im Tageshoch bis über die 100-Dollar-Marke. Nachdem sie den Vortag dann bei gut 83 Dollar beendet hatten, ging die Rally am Freitag weiter. Zuletzt stiegen sie um knapp ein Drittel auf etwa 110 Dollar. Das Tageshoch hatte zu Wochenschluss bei 119,40 Dollar gelegen.

Der Börsenbrief-Autor Hans Bernecker sprach am Freitag von einem "Hype um eine vermeintliche Bitcoin-Alternative". Das Unternehmen ist fokussiert auf Stablecoins, also Kryptowährungen, die die Wertentwicklung anderer konkreter Vermögenswerte abbilden./tih/he