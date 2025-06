NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der zusätzliche Milliardenbedarf der schweizerischem Bank an hartem Eigenkapital aufgrund verschärfter Bestimmungen sei hoch, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertet er aber den langen zeitlichen Umsetzungsrahmen. Zudem habe die seit Jahresbeginn schwache Kursentwicklung im Vergleich zum Bankensektor bereits ein negatives Ergebnis der Kapitalanforderungs-Prüfungen eingepreist./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 15:34 / BST





ISIN: CH0244767585

