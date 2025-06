Der Dow Jones testete am Freitag 13-Wochen-Hochs, nachdem die NFP-Arbeitsmarktdaten die Erwartungen übertrafen.China genehmigte Exporte seltener Erden in die USA, was die Hoffnungen der Händler auf eine fortgesetzte Senkung der Zölle stärkt.Wichtige US-Inflationsdaten stehen nächste Woche an, die Auswirkungen der Zölle dürften beginnen, in die Hauptdaten ...

