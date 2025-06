US-Börsen feiern starke Arbeitsmarktdaten und springen kräftig nach oben. Der Dow gewinnt über vierhundert Punkte, während der S&P 500 erstmals seit Februar die 6.000er-Marke knackt. Tesla erholt sich spektakulär nach dem Musk-Trump-Drama. Rezessionssorgen weichen neuer Zuversicht.Ein positiv aufgenommener Arbeitsmarktbericht hat den New Yorker Börsen am Freitag ein deutliches Plus beschert. Sie machten damit den Rücksetzer vom Vortag mehr als wett, auch wenn die zeitweise höheren Gewinne etwas ...

