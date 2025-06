Wiesbaden - Die Zahl der noch arbeitenden Rentner in Deutschland hat ein Rekordniveau erreicht. Das ergab eine Anfrage des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beim Statistischen Bundesamt (Destatis), über die der "Stern" berichtet. Demnach waren im vergangenen Jahr mehr als 1,1 Millionen Menschen im Alter von 67 oder älter noch erwerbstätig, so viele wie nie zuvor. 2023 waren es 51.000 weniger gewesen.



Im Vergleich zu 2004 hat sich die Zahl damit vervierfacht; damals waren 288.000 Menschen ab 67 noch erwerbstätig. Die Zahl der Rentner hat sich im selben Zeitraum hingegen nur geringfügig erhöht: 2004 lag sie bei 19,6 Millionen, im vergangenen Jahr bei 21,4 Millionen.



CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte vor Kurzem eine Debatte mit seiner Äußerung ausgelöst, Rentner würden in Deutschland zu wenig arbeiten. Für mehr Wohlstand sei es aber notwendig, ihre Zahl zu erhöhen und entsprechende Anreize zu schaffen.



BSW-Chefin Sahra Wagenknecht warf Linnemann vor, mit der Debatte die Rentner zu "verhöhnen". "Heute arbeiten so viele Rentner wie noch nie", sagte Wagenknecht dem "Stern". Zwar sei es gut, "wenn Unternehmen auch vermehrt auf die Kompetenzen Älterer zurückgreifen würde". Auch würden sicher nicht alle aus finanziellen Gründen länger arbeiten, sagte sie. "Die Vervierfachung der Zahlen zeigt aber, dass hunderttausende Senioren schlicht gezwungen sind, ihre schmalen Bezüge aufzubessern." Wagenknecht forderte einen Systemwechsel bei der Rente nach österreichischem Vorbild.





© 2025 dts Nachrichtenagentur