DJ PTA-Adhoc: Heidelberger Beteiligungsholding AG: Verhandlungen über Wechsel des Hauptaktionärs

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberger Beteiligungsholding AG: Verhandlungen über Wechsel des Hauptaktionärs

Heidelberg (pta000/07.06.2025/01:17 UTC+2)

Verhandlungen über Wechsel des Hauptaktionärs

Die Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg, ISIN DE000A254294, gibt bekannt, dass sie darüber informiert wurde, dass sich die Deutsche Balaton AG, welche rund 91,5% der (nach Abzug eigener Aktien) ausstehenden Aktien an der Gesellschaft hält, in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Veräußerung aller ihre Anteile an die Apeiron Investment Group Limited ("Apeiron") befindet. Der Kaufpreis soll dem Net Asset Value plus einem Aufschlag entsprechen, somit voraussichtlich in einer Bandbreite zwischen 40,00 EUR - 50,00 EUR je Aktie liegen.

Apeiron beabsichtigt, Vorstand und Aufsichtsrat der Heidelberger Beteiligungsholding AG neu zu besetzen, mit dem Ziel, die Strategie der Gesellschaft als Beteiligungsholding auf den Bereich Krypto zu fokussieren.

Die neue Strategie würde insbesondere darauf ausgerichtet sein, den SQD.AI Token (https://www.sqd.ai/) als einen wesentlichen Kernvermögenswert aufzubauen.

Heidelberg, 07.06.2025

Heidelberger Beteiligungsholding AG

Der Vorstand

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Heidelberger Beteiligungsholding AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 (6221) 64924-45 E-Mail: info@heidelberger-beteiligungsholding.de Website: www.heidelberger-beteiligungsholding.de ISIN(s): DE000A254294 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1749251820086 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2025 19:17 ET (23:17 GMT)