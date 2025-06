Interlaken - Während der vergangenen zwei Tage diskutierten, rund 1'700 Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger am Swiss Ecomomic Forum (SEF) in Interlaken unter dem Motto «Earn it.» über die Zukunft des Schweizer Erfolgsmodells in einer Welt im Wandel. Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft trafen sich am 5. und 6. Juni 2025 am Swiss Economic Forum in Interlaken. Unter dem diesjährigen Motto «Earn it.» stand ...

