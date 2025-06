© Foto: CFOTO - CFOTO

Citi sieht bei der chinesischen Premium-Teekette Chagee 44 Prozent Kurspotenzial. Das Franchise-Modell überzeuge durch Effizienz - und die Expansion in die USA laufe bereits an. Die Hintergründe. Die chinesische Premium-Teekette Chagee erregte bereits kurz nach ihrem Börsengang im April Aufmerksamkeit - und Analysten trauen dem Unternehmen Großes zu. So hat der Citi-Experte Xiaopo Wei die Aktie jetzt mit "Kaufen" eingestuft und ein Kursziel von 43,70 US-Dollar ausgegeben. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Obwohl Chagee seit dem Börsendebüt über zehn Prozent eingebüßt hat, sorgten starke Zahlen im ersten Quartal zuletzt für eine …