wO Börsenlounge - Die Woche: Von spanischen Aktienperlen, Seltenen Erden und den Streithähnen Musk & Trump

Wenn aus Freunden Feinde werden. Ende der Woche haben sich Elon Musk und Donald Trump ordentlich in die Haare bekommen. Der Aktie von Tesla hat das gewaltig geschadet. SolltenAnleger die Finger von dem Papier lassen?Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche sein 30igstes Allzeithoch erklommen. Trotz des Gipfelsturms ist dem DAX allerdings kurz vor dem Wochenende die Pust ausgegangen. Unter strich stand trotzdem noch ein Wochengewinn von deutlich mehr als ein Prozent. Wenn Sie wissen möchten, was die Märkte diese Woche so angetrieben hat, dann können Sie die letzten fünf Handelstage noch einmal Revue passieren lassen mit der wO Börsenlounge. Die Woche mit der wO Börsenlounge! …

