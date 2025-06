Der Dax blickt nach einer überaus erfolgreichen Handelswoche voller Erwartung auf die anstehenden Handelstage. Am Pfingstmontag (09. Juni) wird an den deutschen Börsen gehandelt. Nach dem US-Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wurde, richten sich die Blicke bereits auf die anstehenden Konjunktur- und Preisdaten. Zu Wochenbeginn gibt es einen Datenreigen aus China. Doch vor allem der kommende Mittwoch (11. Juni) hat es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...