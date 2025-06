NurExone bereitet den nächsten Meilenstein vor

Anzeige / Werbung

ExoPTEN: Klinische Studien bei akuter Rückenmarksverletzung für 2026 angekündigt

Strategischer Ausblick: Phase-1/2a-Studie geplant

Das kanadisch-israelische Biotech-Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat auf der Jahrestagung der American Spinal Injury Association (ASIA) seine Pläne für eine klinische Studie mit der neuartigen Therapie ExoPTEN vorgestellt. Bereits 2026 soll eine Phase-1/2a-Studie bei Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen starten - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur klinischen Anwendung. Die Studie adressiert erwachsene Patienten mit Rückenmarksschäden zwischen C5 und T10, die innerhalb von drei bis sieben Tagen nach dem Trauma behandelt werden.

Zweiphasiges Studiendesign zur Sicherheit und Wirksamkeit

Die Studie gliedert sich in zwei Phasen: Zunächst wird in einer Dosis-Eskalationsstudie an bis zu 18 Patienten die Sicherheit bewertet. Anschließend folgt eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-2a mit 10 bis 15 Patienten zur Messung der funktionellen Erholung. Die Daten sollen den Weg für weitere Entwicklungsstufen der Therapie ebnen. Professor Nahshon Knoller, leitender klinischer Berater bei NurExone, wird die Pläne sowie präklinische Ergebnisse auf der renommierten ASIA-Tagung in Scottsdale, Arizona, präsentieren.

Starke Präklinik mit sichtbarem Effekt

Die präklinischen Studien zeigen bereits vielversprechende Resultate. In Tiermodellen mit vollständiger Rückenmarksdurchtrennung oder -kompression erzielte ExoPTEN eine deutliche Verbesserung motorischer, sensorischer und struktureller Funktionen. "Unsere Teilnahme unterstreicht die Stärke und Relevanz des ExoPTEN-Programms sowie die beeindruckenden Ergebnisse, die wir mit einem minimalinvasiven Therapieansatz erzielt haben.", betonte Professor Knoller. Fluoreszenzmarkierungen belegten zudem die gezielte Migration der Exosomen zur Verletzungsstelle - bis zu sieben Tage nach dem Trauma.

ExoPTEN: Ein neuer Ansatz bei Rückenmarksverletzungen

ExoPTEN basiert auf Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen, beladen mit siRNA gegen das Gen PTEN - ein Hemmstoff der neuronalen Regeneration. Die Verabreichung erfolgt sowohl intranasal als auch intrathekal. Ziel ist es, Zelltod zu minimieren und das axonale Nachwachsen zu fördern. Für diesen innovativen Ansatz wurde ExoPTEN bereits sowohl von der US-amerikanischen FDA als auch der EMA mit dem Orphan-Drug-Status ausgezeichnet.

CEO Shaltiel sieht das Unternehmen vor dem nächsten Schritt

Für NurExone markiert die Präsentation auf der ASIA-Tagung einen bedeutenden Übergang vom präklinischen Stadium in die klinische Entwicklung. CEO Dr. Lior Shaltiel erklärte: "Dies ist das erste Mal, dass wir unsere klinischen Pläne für ExoPTEN öffentlich vorstellen - ein bedeutender Schritt für das Unternehmen." Er fügte hinzu: "Während wir uns auf die erste Anwendung am Menschen vorbereiten, bleibt unser Fokus auf dem Fortschritt dieses Programms und dem klaren Potenzial zur Behandlung eines bislang ungedeckten Bedarfs bei Rückenmarksverletzungen."

Nächster Investorentermin im Blick

Für Investoren bietet sich bald eine neue Gelegenheit, mit NurExone direkt in Kontakt zu treten. Das Unternehmen nimmt am 10. Juni 2025 am Q2 Investor Summit Virtual teil. Die Präsentation ist für 14:00 Uhr EDT geplant. Der Summit richtet sich gezielt an Investoren mit Fokus auf wachstumsstarke Microcap-Unternehmen und bietet Einblicke aus erster Hand.

Fazit: Klinische Reife mit Innovationspotenzial

Mit der geplanten 2026 SCI-Studie geht NurExone den nächsten konsequenten Schritt in Richtung klinischer Anwendung. ExoPTEN adressiert einen hohen medizinischen Bedarf mit einer neuartigen, gezielten Therapie. Die vorgestellten präklinischen Daten liefern eine starke Basis für weiteres Wachstum - sowohl wissenschaftlich als auch aus Investorensicht.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada

