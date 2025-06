Stuttgart - In der Nations League hat Deutschland das Spiel um Platz 3 gegen Frankreich mit 0:2 verloren.



Die DFB-Elf startete am Sonntag in Stuttgart mit viel Elan in das kleine Finale, konnte mehrere hochkarätige Torchancen aber nicht verwerten. In der Folge entwickelte sich zunächst eine Partie auf Augenhöhe mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Für Aufregung sorgte schließlich in der 31. Minute ein Elfmeterpfiff für Deutschland. Karim Adeyemi war scheinbar von Frankreichs Keeper Mike Maignan im Strafraum zu Fall gebracht worden. Allerdings wurde die Entscheidung nach Videobeweis korrigiert - Adeyemi sah zudem Gelb für eine Schwalbe.



Im Anschluss wirkten die Deutschen wieder wie das Team mit mehr Druck, Chancen gab es fast nur auf einer Seite. Aus dem Nichts war es dann aber in der 45. Minute Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé, der für die Führung der Équipe Tricolore sorgte.



Nach dem Seitenwechsel kamen die Franzosen zunächst etwas besser ins Spiel, bevor der eingewechselte Deniz Undav in der 53. Minute den vermeintlichen Ausgleich beisteuerte. Allerdings führte der Videobeweis erneut zu Unmut bei den Heimfans in Stuttgart - diesmal sorgten ein Offensivfoul durch Niclas Füllkrug dafür, dass der Treffer zurückgenommen wurde. Auch danach setzte sich die schlechte Chancenverwertung der Auswahl von Julian Nagelsmann fort. Auf der anderen Seite vollendete Michael Olise in der 84. Minute einen Konter und sorgte so für die Entscheidung.



Im Finale der Nations League treffen am Sonntagabend ab 21 Uhr in München Portugal und Spanien aufeinander. Die Portugiesen hatten die Deutschen im Halbfinale ausgeschaltet.





