Hamburg - Der Moderator Carlo von Tiedemann ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 81 Jahren in Hamburg, wie der NDR unter Berufung auf seine Familie berichtet.



Seit den frühen 70ern prägte von Tiedemann als Moderator zahlreiche Sendungen im Radio und Fernsehen des NDR. Intendant Joachim Knuth würdigte ihn als "NDR-Urgestein" und sagte, dass von Tiedemann mit "seiner flapsigen, spontanen und herzlichen Art" über Generationen hinweg das Publikum begeistert habe.



Von Tiedemann begann seine journalistische Karriere unter anderem beim Springer Auslandsdienst in Buenos Aires, bevor er 1971 als Reporter beim NDR-Hörfunk einstieg. Ab 1976 führte er gemeinsam mit Alida Gundlach und später Victoria Voncampe durch die bundesweit ausgestrahlte "Aktuelle Schaubude". Zudem moderierte er weitere Talk- und Quizformate im Norden. Daneben war auch noch weiterhin im Radio tätig.





