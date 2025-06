De.mem: Innovation dank Graphenoxid (GO)

Anzeige / Werbung

Innerhalb der Wissenschaft ist man mehrheitlich der Ansicht, dass der Klimawandel weltweit zu häufigeren und intensiveren Wetterextremen führen und dadurch die Wasserversorgung und Ernährungssicherheit gefährden wird.

Wetterextreme gefährden Wasserversorgung

Der Weltklimarat IPCC stellt in seinem 2023 veröffentlichten 6. Sachstandsberichts fest, dass es "unbestritten" sei, dass der Mensch die Atmosphäre, die Ozeane und das Land erwärmt hat. Außerdem gäbe es Belege dafür, dass der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität von Extremereignissen wie Hitzewellen, Starkniederschlägen, Dürren und tropischen Wirbelstürmen in allen Regionen der Erde negativ beeinflussen wird. Hitzeextreme haben seit den 1950er Jahren an Häufigkeit und Intensität zugenommen, während extreme Kälteereignisse seltener und schwächer geworden sind. Seit den 1980er Jahren haben sich zudem die Zugbahnen von Stürmen in den mittleren Breiten beider Hemisphären in Richtung der Pole verschoben.

Diese Entwicklungen haben nicht nur ökologische, sondern auch erhebliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen. Ein entschlossenes Handeln zur Reduktion von Treibhausgasemissionen sei daher unerlässlich, um die Risiken für Mensch und Umwelt zu minimieren. Parallel sollten Firmen aber auch innovative und bezahlbare Lösungen zur Marktreife bringen, mit denen man die negativen Folgen des Klimawandels abfedern kann. Firmen aus dem Bereich Wassertechnologie können dabei helfen, die Wasserqualität und die Wasserversorgung zu verbessern.

Innovative Membrantechnologie von De.mem

Die Firma De.mem ist in Australien beheimatet und daher mit den oben erwähnten Wetterextremen bestens vertraut. Die von De.mem angebotene GO-veredelte Membran ist eine innovative Entwicklung im Bereich der Wasseraufbereitung in Form von Membrantechnologie, welche die besonderen Eigenschaften von Graphenoxid (GO) nutzt, um die Effizienz der Wasserfiltration zu verbessern. Sie besteht aus einer Basismembran, die durch den Zusatz von speziellen Graphenoxid-Nanopartikeln verbessert wird. Graphenoxid ist bekannt für seine hohe mechanische Festigkeit, chemische Stabilität und außergewöhnliche Durchlässigkeit für Wasser, während es gleichzeitig eine effektive Barriere gegen viele Schadstoffe bildet.

Die Struktur der GO-veredelten Membran ermöglicht es, Wasser effizient durch die Membran zu leiten, während Verunreinigungen wie Schwermetalle, organische Verbindungen und Mikroorganismen zurückgehalten werden. Dies führt zu einer verbesserten Wasserqualität (Trinkwasser) und einer höheren Filtrationseffizienz im Vergleich zu herkömmlichen Membranen. Die GO-veredelte Membran erzielt durch die Integration von Graphenoxid eine höhere Durchflussrate und eine verbesserte Selektivität. Letzteres bedeutet, dass eine Membran gezielter filtert und dabei möglichst wenig nützliche Stoffe verliert, zugleich aber schädliche Verbindungen zuverlässig entfernt.

Als weitere Vorteile der GO-veredelten Membran gelten die längere Nutzungsdauer sowie das damit verbundene Energieeinsparpotenzial. Andreas Kroell, CEO von De.mem, merkt mit Blick auf die drohende Häufung extremer Wetterereignisse an, dass man diese innovative Technologie in kleine, kompakte Module einbauen kann, welche sich gut für dezentrale bzw. lokale Anwendungen eignen. Er sagt: "Wir haben zwar aktuell noch kein standardisiertes Produkt für die mobile Wasseraufbereitung, zum Beispiel für den Einsatz im Rahmen des Katastrophenschutzes, im Angebot, planen aber unser Angebot in dieser Hinsicht in absehbarer Zeit zu erweitern."

