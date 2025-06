Der Goldpreis zieht am dritten Tag in Folge Verkäufer an, obwohl es an Anschlusskäufen mangelt.Der US-NFP-Bericht vom Freitag dämpfte die Wetten auf Zinssenkungen der Fed und belastete den XAU/USD.Ein schwächerer USD, fiskalische Bedenken in den USA und geopolitische Risiken unterstützen die Rohstoffpreise.Der Goldpreis (XAU/USD) setzt den Rückgang ...

