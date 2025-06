AUD/JPY hält sich nahe 94,00, während die Anleger auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China warten.Marktexperten glauben, dass die RBA die Zinssätze in der Juli-Sitzung erneut senken wird.Eine nach oben revidierte BIP-Zahl für Q1 in Japan hat den japanischen Yen gestützt.Das AUD/JPY-Paar hält zu Beginn der Woche an einem zweitägigen starken ...

