EUR/USD gewinnt am Montag an positiver Dynamik inmitten eines allgemein schwächeren USD.Das technische Setup begünstigt die Bullen und unterstützt die Aussichten auf weitere Gewinne.Korrekturrückgänge in die Zone von 1,1370 könnten als Kaufgelegenheit angesehen werden.Das Paar EUR/USD zieht zu Beginn einer neuen Woche einige Dip-Käufe an, kehrt einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...