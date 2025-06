ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 110 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der US-Einzelhandelsriese habe in den vergangenen Jahren vieles richtig gemacht, schrieb Michael Lasser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu einer Firmenveranstaltung. Walmart habe Größe, Ressourcen und Assets, um agil zu bleiben, und sich weiterzuentwickeln./rob/ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 04:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US9311421039

© 2025 dpa-AFX-Analyser