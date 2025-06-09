DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BOLT BIOTHE.NEW DL-,00001 6LP0 US0977022039 BAW/UFN
NEKTAR THERAP. NEW O.N. ITH0 US6402683063 BAW/UFN
PIXELWORKS INC. DL-,001 PXL US72581M4042 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BOLT BIOTHE.NEW DL-,00001 6LP0 US0977022039 BAW/UFN
NEKTAR THERAP. NEW O.N. ITH0 US6402683063 BAW/UFN
PIXELWORKS INC. DL-,001 PXL US72581M4042 BAW/UFN
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