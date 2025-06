EUR/JPY fällt auf etwa 164,85 in der frühen asiatischen Sitzung am Montag.Steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen und Spekulationen über Zinserhöhungen der BoJ stärken den JPY.EZB-Chefin Lagarde sagte, sie seien in einer guten Position, nachdem die Zinsen auf 2% gesenkt wurden.Das EUR/JPY-Paar schwächt sich auf nahe 164,85 und beendet die zweitägige ...

