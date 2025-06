EUR/GBP schwächt sich auf etwa 0,8420 in der frühen europäischen Sitzung am Montag. EZB-Präsidentin Lagarde sagte, die Zentralbank sei bei den Zinssätzen gut aufgestellt. Der Beschäftigungsbericht des Vereinigten Königreichs wird am Dienstag im Mittelpunkt stehen. Das Währungspaar EUR/GBP notiert im negativen Bereich für den zweiten aufeinanderfolgenden ...

