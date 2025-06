FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Pfingstmontag im frühen Handel leicht nachgegeben. Knapp unter seinem Rekordniveau lag der Leitindex mit 0,3 Prozent im Minus bei 24.222 Zählern. Am Donnerstag hatte der Dax seine Höchstmarke von 24.479 Punkten erreicht - und ein Jahresplus von fast 23 Prozent. Marktteilnehmer rechnen wegen des Feiertags mit verhaltenen Bewegungen der großen Börsenindizes bei geringen Handelsumsätzen.

An der Wall Street hatten die Investoren am Freitag zwar positiv auf Arbeitsmarktdaten vom Mai reagiert. Die Tageshöchststände wurden dort jedoch bereits im frühen Handel erreicht, also noch während der europäischen Handelszeit. In Asien überwogen am Montagmorgen die Gewinner.

Der MDax lag am Morgen mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 30.838 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,3 Prozent ebenfalls leicht nach.

Bei den Papieren aus der Rüstungsbranche nahmen Anleger Kursgewinne mit. Rheinmetall zählten mit minus 0,5 Prozent zu den schwächeren Titeln im Dax. Im MDax waren Hensoldt das Schlusslicht mit minus 2,1 Prozent. Beide Aktien hatten jüngst Rekordhochs erreicht./bek/stw

DE0007030009, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000HAG0005