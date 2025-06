Los Angeles - US-Präsident Donald Trump spricht von «gewaltsamen, aufständische Meuten», die Los Angeles übernommen hätten - die Realität sieht anders aus. Bis zum frühen Sonntagabend (Ortszeit) gab es nur in der Innenstadt der weitflächigen Millionenmetropole einzelne Proteste - in einer Grössenordnung, die normalerweise kaum grössere Wellen schlagen würde. Am Rande dieser friedlichen Proteste kam es aber auch zu Ausschreitungen. Trump nutzt solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...