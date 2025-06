LONDON (dpa-AFX Broker) - Ein Übernahmeangebot des US-Branchenriesen Qualcomm für den britischen Chip-Hersteller Alphawave hat dessen Aktienkurs am Montag hochschnellen lassen. Um 24 Prozent auf 185 Pence ging es für die Papiere am Vormittag nach oben. Sie erreichten den höchsten Stand seit März vergangenen Jahres.

Qualcomm bietet rund 2,5 Milliarden Pfund oder etwa 183 Pence je Alphawave-Aktie. Die Aktionäre können sich zwischen dem Barangebot und einem Umtausch ihrer Anteile in 0,01662 Aktien von Qualcomm entscheiden. Deren Kurs bewegte sich auf der Handelsplattform Tradegate kaum von der Stelle.

Dem Deal müssen laut dem Analysten Janardan Menon von der US-Bank Jefferies die Behörden in den USA, Großbritannien, Deutschland, Südkorea und Kanada zustimmen. Der Experte rechnet hier aber nicht mit Gegenwind, zumal Alphawave den Anteil am chinesischen Kooperationspartner WiseWave an die Aktionäre von Alphawave verkauft habe./bek/ag/stw

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX