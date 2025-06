FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 210 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HIKMA PHARMA PRICE TARGET TO 2300 (2000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 270 (250) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 5000 (4850) PENCE - 'BUY' - DAVY CUTS HILL & SMITH TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET CUT TO 1800 PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS CUTS AVIVA TO 'MARKET PERFORM' - PRICE TARGET 650 PENCE - RBC CUTS B&M PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS DUNELM GROUP TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 1175 PENCE - RBC RAISES DR. MARTENS PRICE TARGET TO 90 (60) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JET2 PRICE TARGET TO 2200 (2100) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES PETS AT HOME PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 200 (190) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1780 (2015) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES M&G TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 275 (217) PENCE



