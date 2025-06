Kiew - Russland hat nach Angaben aus Kiew den bislang größten Drohnenangriff gegen die Ukraine seit Kriegsbeginn durchgeführt. Dabei seien 479 Drohnen sowie 20 Marschflugkörper eingesetzt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe am Montag mit.



Demnach wurden Treffer durch Luftangriffe an zehn Orten und Trümmer-Abstürze an 17 Orten registriert. Der Großteil der Geschosse und Drohnen sei durch die Luftabwehr abgeschossen oder durch Einheiten der elektronischen Kriegsführung unschädlich gemacht worden.



Bei den Drohnen handelte es sich den ukrainischen Angaben zufolge vor allem um UAVs vom Typ Shahed und ähnlicher Bauweise. Bei den Raketen wurden demnach verschiedene Marschflugkörper sowie vier Hyperschallraketen sowie zwei Luft-Boden-Raketen eingesetzt. Die Angriffe richteten sich offenbar gegen Ziele in der gesamten Ukraine.





