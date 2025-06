Berlin - Der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG), Volker Beck, übt scharfe Kritik an der Aktivistin Greta Thunberg und ihrer Aktion, mit einem Segelschiff Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. "Diese Selbstheroisierungsinszenierung ist von trauriger Lächerlichkeit", sagte Beck der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).



Die humanitäre Lage in Gaza sei "herzzerreißend", so der DIG-Präsident weiter. "Und es muss alles getan werden, dass die Menschen ausreichend Lebensmittel, Wasser und Medikamente zur Versorgung erhalten." Beck ergänzte: "Diese Selfie-Flotilla wird der Ernsthaftigkeit der Problematik nicht gerecht. Aber schön, wenn Greta das Sandwich der IDF geschmeckt hat."



Das Segelschiff der sogenannten Freedom Flotilla mit Thunberg und anderen Aktivisten war am vergangenen Sonntag von Sizilien aus in Richtung Gazastreifen aufgebrochen. Kurz vor ihrem Ziel wurde es jedoch von der israelischen Armee gestoppt.





