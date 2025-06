Am heutigen Pfingstmontag verzeichnet der DAX leichte Verluste. Gegen Mittag notiert der deutsche Leitindex bei 24.174 Punkten - ein Minus von rund 0,5 Prozent. Damit bleibt das Börsenbarometer zwar unter seinem am Donnerstag erreichten Allzeithoch von 24.479 Punkten, notiert aber weiterhin auf hohem Niveau. Seit Jahresbeginn steht ein beachtliches Plus von knapp 23 Prozent zu Buche.Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sieht im Feiertag einen zentralen Grund für die träge Entwicklung: ...

