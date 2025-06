Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Pfingstmontag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag nicht aus dem roten Bereich befreien können. Gegen 12:30 Uhr lag der deutsche Leitindex bei rund 24.175 Punkten und damit 0,5 Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag.



An der Spitze der Kursliste legten die Anteilsscheine von Adidas, Vonovia und BASF entgegen dem Trend zu, am Ende rangierten die Papiere von Siemens Energy, SAP und Rheinmetall. Insgesamt ist der Handel am Feiertag eher ruhig. An Feiertagen ist allgemein eher mit einem geringen Handelsvolumen zu rechnen.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1426 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8752 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 66,69 US-Dollar; das waren 22 Cent oder 0,3 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur