NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Alstom auf "Overweight" belassen. Die in dieser Woche anstehende europäische Industriekonferenz von JPMorgan biete die Gelegenheit zu beurteilen, ob die handelsbezogenen Unsicherheiten die Fundamentaldaten der Unternehmen bereits beeinflussten, schrieb Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ähnlich wie die Ergebnisse des ersten Quartals deute die jüngste Investitionsumfrage von JPMorgan weiterhin robuste Aussichten für Unternehmensinvestitionen im laufenden Jahr hin. Mit Blick auf den Hersteller von Schienenfahrzeugen erwartet Gupta, dass sich die Anleger auf den Cashflow beeinflussende Faktoren sowie auf die Nachfrage-Aussichten und die Selbsthilfestrategien konzentrieren. Nach dem angekündigten Rücktritt von Vorstandschef Henri Poupart-Lafarge sollte zudem auch dieser Managementwechsel im Fokus stehen./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2025 / 18:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

© 2025 dpa-AFX-Analyser