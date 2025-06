London / Peking - Am Tag einer neuen geplanten Runde von Handelsgesprächen zwischen China und den USA haben sich die drastischen Konsequenzen des Zollstreits weiter verdeutlicht. Der Handel zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften brach nach Daten des chinesischen Zolls im Mai ein. Wie aus den Mitteilungen der Behörde in Peking hervorging, sanken Aus- und Einfuhren wie schon im April deutlich. Im Mai gingen die Exporte in US-Dollar berechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...