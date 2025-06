USD/CHF fällt auf fast 0,8200 vor den US-China-Handelsgesprächen. Die SNB wird erwartet, die Zinssätze in der Sitzung am 19. Juni zu senken. Die Anleger warten auf die US-CPI-Daten für neue Hinweise zur geldpolitischen Ausrichtung der Federal Reserve (Fed). Das USD/CHF-Paar rutscht während der europäischen Handelsstunden am Montag um über 0,2% ab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...