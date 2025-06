ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 700 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Anzahl der US-Erstverschreibungen von Abnehmmitteln der GLP-1-Klasse sei in der Memorial-Day-Woche zweistellig gesunken, schrieb Jo Walton am Montag. Bei den Dänen sei der Rückgang zur Vorwoche über alle Dosen hinweg mit 11,9 Prozent deutlich geringer ausgefallen als beim Konkurrenten Eli Lilly mit ihrem Minus von 17,5 Prozent./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 11:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DK0062498333

