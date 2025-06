Überraschung bei Warner Bros. Discovery. Der Medien- und Unterhaltungskonzern verkündet am Montag Aufspaltungspläne. Streaming und Studios auf der einen, klassische TV-Sender auf der anderen Seite. Am Markt kommt das gut an, die Aktie legt vorbörslich über neun Prozent zu. Doch was bedeutet das für den Konzern? Kann mit der Entscheidung der Erfolg von Netflix kopiert werden?Warner Bros. Discovery (WBD) plant eine tiefgreifende Umstrukturierung: Bis Mitte 2026 soll der Konzern in zwei eigenständige, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...