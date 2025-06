FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von United Internet sind am Pfingstmontag im ruhigen Feiertagshandel um mehr als zwei Prozent auf 24,46 Euro geklettert. Damit näherten sie sich dem Zwischenhoch vom Mai vergangenen Jahres bis auf 18 Cent. Für Auftrieb sorgte die Citigroup-Analystin Siye He mit der deutlichen Aufstockung ihres Kursziels auf 29 Euro. Das wäre das höchste Niveau seit dem Jahr 2022 und würde die langfristige Bodenbildung untermauern.

He hält die Aktien auch nach ihrer Erholung um mehr als die Hälfte im laufenden Jahr noch für unterbewertet. Dem Unternehmensrumpf werde an der Börse aktuell praktisch kaum Wert beigemessen, schrieb sie. Dabei beinhalte er weiterhin Anwendungen für das Geschäft mit Endkunden und, was noch wichtiger sei, auch das höherwertige Infrastruktur-Asset 1&1 Versatel.

Die Papiere der Tochtergesellschaften Ionos und 1&1 sind nämlich im laufenden Jahr teils noch viel besser gelaufen. So haben sich die Papiere des Webhosters Ionos fast verdoppelt, und bei 1&1 steht ein Plus von 46 Prozent zu Buche./ag/stw

