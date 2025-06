Das Pfund Sterling (GBP) hat gegenüber dem US-Dollar (USD) um 0,3% zugelegt und liegt in einem Umfeld breit angelegter USD-Schwäche im Mittelfeld der G10-Länder, so der Chefdevisenstratege der Scotiabank, Shaun Osborne. Der mehrmonatige Trend ist bullisch "Das inländische Risiko ist in dieser Woche etwas erhöht, da wir auf einen vollen Veröffentlichungskalender ...

