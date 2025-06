VANCOUVER, BC, 9. Juni 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das "Unternehmen" oder "Nicola") (TSX: NIM) (OTCQB: HUSIF) (FWB: HLIA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 4. Juni 2025 eine mehrjährige gebietsbezogene Explorationsgenehmigung mit der Genehmigungsnummer MX-15-121 (die "MYAB-Genehmigung") erhalten hat. Gemäß der MYAB-Genehmigung darf Nicola auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberprojekt Treasure Mountain[i] ("Treasure Mountain"), einer vollständig genehmigten Silbermine (Genehmigung 239), 30 km nordöstlich von Hope, rund 3 Stunden Fahrt von Vancouver (British Columbia) (Abb. 1), umfangreiche Explorationsarbeiten durchführen.

Abbildung 1. Standort von Treasure Mountain

Der Erhalt der MYAB-Genehmigung schließt an die Mitteilung des Unternehmens vom 30. August 2024 an, dass die Bergbaupacht für Treasure Mountain#_edn2 im Rahmen seiner M-239 Genehmigung um zehn Jahre verlängert wurde (die "Verlängerung"). Die Verlängerung gilt bis zum 26. April 2032. Mit dem Erhalt der MYAB-Genehmigung kann das Unternehmen nun sowohl seine Bergbau- als auch seine Explorationsmöglichkeiten nutzen.

Treasure Mountain ist der Standort einer historischen Untertage-Silbermine, die über eine Ressourcenschätzung im Einklang mit den CIM-Definitionsstandards[iii] sowie Explorationspotenzial nördlich und westlich der historischen Mine verfügt. Die MB Zone befindet sich etwa 800 m nordwestlich der aktuellen Abbaustätten an der Nordflanke des Berges, wo noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Im Jahr 2010 wurde hier der Erzgang Cal entdeckt, welcher in einer Oberflächenprobe einen Gehalt von 9.221 g/t Ag, 1,02 % Cu, 1,14 % Pb und 1,03 % Zn lieferte[iv]. Anschließende Bodenprobenahmen erfolgten 2011/2012 und 2013 und lieferten ermutigende Ergebnisse.[v] Kleinere Explorationsprogramme, die zwischen 2019 und 2021 an der nordwestlichen Seite des Berges absolviert wurden, beinhalteten Boden- und Gesteinsprobenahmen, Kartierungen sowie oberflächliche Bohrkampagnen. Im Rahmen dieser Programme konnte eine 2 km lange Bodenanomalie ermittelt werden, die mit einem Erzgangsystem mit etwa derselben Streichlänge in Zusammenhang zu stehen scheint. Erste Bohrungen bei dem ausbeißenden Erzgang bestätigten die Kontinuität der Mineralisierung in Übereinstimmung mit der Bodenanomalie.[vi]

Gemäß der MYAB-Genehmigung darf das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren die folgenden Explorationsaktivitäten in den unten dargestellten Gebieten absolvieren (Abb. 2):

- 30 Bohrlöcher

- Schürfgrabungen über 1.400 m

- Anlage von Wegen mit 4.500 m Gesamtlänge

- geophysikalische Messungen mit freiliegenden Elektroden über 20 km

Abbildung 2. Standortkarte mit den Grenzen der MYAB-Genehmigung

Peter Espig, CEO von Nicola Mining Inc. sagt dazu: "Mit dem Erhalt der MYAB-Genehmigung mit der Genehmigungsnummer MX-15-121 in Verbindung mit der kürzlich genehmigten Verlängerung unserer Bergbaugenehmigung mit der Nummer M-239 um zehn Jahre befindet sich Nicola in einer beneidenswerten Position, denn das Unternehmen verfügt hier über ein Projekt, das sowohl Bergbau- als auch Explorationspotenzial bietet und bei den meisten Investoren in Vergessenheit geraten ist. Gestärkt durch die soliden Silberpreise und die vorliegenden Genehmigungen sind wir von diesen Aussichten begeistert und freuen uns darauf, unser Projekt Treasure Mountain zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt zu erkunden."

Qualifizierter Sachverständiger

William Whitty, P. Geo., VP Exploration des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Er hat die Erstellung der technischen Informationen in dieser Pressemeldung überwacht und diese geprüft und genehmigt.

Über Nicola Mining

Nicola Mining Inc. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das an der TSX-V Exchange und der Börse Frankfurt notiert ist und das hundertprozentige Eigentum an einer Aufbereitungs- und Abraumanlage in der Nähe von Merritt, British Columbia, hält. Das Unternehmen hat mit hochgradigen Goldprojekten mit Sitz in BC Gewinnbeteiligungsverträge über Abbau und Verarbeitung abgeschlossen. Nicolas vollständig genehmigte Mühle kann mittels Gravitations- und Flotationsprozessen sowohl Gold als auch Silber verarbeiten.

Das Unternehmen verfügt über sämtliche Anteile und Rechte am Projekt New Craigmont, einem Konzessionsgebiet, das eine historische Kupfermineralisierung beherbergt und ein Gebiet von mehr als 10.800 Hektar entlang des südlichen Endes des Guichon Batholith abdeckt und an Highland Valley Copper, Kanadas größte Kupfermine, grenzt. Außerdem ist das Unternehmen im Besitz von 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet Treasure Mountain, das 30 Mineralkonzessionen und eine Mineralpacht umfasst und sich über eine Fläche von mehr als 2.200 Hektar erstreckt.

Für das Board of Directors

"Peter Espig"

Peter Espig

CEO & Direktor

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Kontaktperson: Peter Espig

Tel: (778) 385-1213

E-Mail: info@nicolamining.com

URL: www.nicolamining.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79901Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79901&tr=1



