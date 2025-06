BYD steht massiv unter Druck: Erst heizte der Autobauer mit radikalen Preissenkungen den Wettbewerb an - die Aktie sackte in der Folge ab. Nun sieht sich der Konzern massiven Vorwürfen ausgesetzt. Rivalen und Analysten werfen BYD aggressive Marktverzerrung und Regelverstöße vor. Auch Chinas Regierung greift ein.Der E-Auto-Preiskrieg in China lief bereits im Frühjahr 2023 an. Damals ausgelöst durch massive Rabatte von Tesla und eben auch BYD. Im Mai dieses Jahres folgte ein weiterer Paukenschlag: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...