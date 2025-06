Die Boeing-Aktie verzeichnet zum Wochenstart kräftige Kursgewinne und notiert mit frühen Montagabend einem Plus von 2,2 Prozent an der Dow-Spitze. Hintergrund: Der US-Flugzeugbauer hat nach Monaten des Stillstands wieder mit der Auslieferung neuer Jets nach China begonnen. Zudem finden weitere Gespräche im Handelsstreit mit der Volksrepublik satt.Am Montag landete eine neue Boeing 737 Max, lackiert in den Farben von Xiamen Airlines, im chinesischen Zhoushan. Die Fluggesellschaft bestätigte die Lieferung. ...

