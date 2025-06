Die Transaktion baut auf der strategischen Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien zur Erschließung von Technologien der nächsten Generation auf und stärkt die Position von Oxford Ionics als globaler Knotenpunkt für Forschung und Entwicklung im Bereich Quantencomputing

Das fusionierte Unternehmen beabsichtigt, durch die Zusammenführung komplementärer Technologien die weltweit leistungsfähigsten Quantencomputer auf den Markt zu bringen

Die Fusion soll Innovationen in den Bereichen Arzneimittelforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung, Logistik, Chemie, Luft- und Raumfahrt, Cybersicherheit und Verteidigung beschleunigen

IonQ (NYSE: IONQ) und Oxford Ionics gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Oxford Ionics durch IonQ im Wert von 1,075 Milliarden US-Dollar getroffen haben. Der Kaufpreis besteht aus 1,065 Milliarden US-Dollar in Form von IonQ-Stammaktien und etwa 10 Millionen US-Dollar in bar (vorbehaltlich üblicher Anpassungen und Aufwendungen zum Abschluss der Transaktion).

IonQ ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und -vernetzung und entwickelt Hochleistungssysteme auf Basis der Ionenfallen-Technologie, um die komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Herausforderungen der Welt zu lösen. Oxford Ionics hält den aktuellen Weltrekord für die Genauigkeit von Quantenoperationen.

Durch die Transaktion werden die Quantencomputer-, Anwendungs- und Netzwerk-Stack von IonQ mit der bahnbrechenden Ionenfallen-Technologie von Oxford Ionics, die auf Standard-Halbleiterchips hergestellt wird, zusammengeführt. Die kombinierten Technologien sollen innovative, zuverlässige Quantencomputer liefern, die in Bezug auf Leistung, Skalierbarkeit und Problemlösungsfähigkeiten eine Steigerung bieten. Beide Unternehmen erwarten, von den sich ergänzenden Technologien, dem fundierten Fachwissen und den globalen Ressourcen sowie dem etablierten Kundenstamm von IonQ zu profitieren.

Das fusionierte Unternehmen plant, bis 2026 Systeme mit 256 physikalischen Qubits und einer Genauigkeit von 99,99 zu bauen und bis 2027 auf über 10.000 physikalische Qubits mit einer logischen Genauigkeit von 99,99999 zu erweitern. Das fusionierte Unternehmen geht davon aus, dass es seine Innovationskraft weiter ausbauen und bis 2030 zwei Millionen physische Qubits in seinen Quantencomputern erreichen wird, wodurch eine logische Qubit-Genauigkeit von über 99,9999999999 möglich wird.

Der Markt für Quantencomputer wird laut Boston Consulting Group bis 2040 einen weltweiten wirtschaftlichen Wert von bis zu 850 Milliarden US-Dollar schaffen. Die Managementteams sind davon überzeugt, dass die Transaktion das fusionierte Unternehmen in die Lage versetzen wird, bahnbrechende Innovationen im Bereich Quantencomputer zu erzielen. IonQ geht davon aus, dass die Fusion mit Oxford Ionics die Entwicklung disruptiver Anwendungen vorantreiben und damit erhebliche Umsatzwachstumschancen eröffnen wird.

Das Team von Oxford Ionics wird voraussichtlich eine wichtige Rolle in der Zukunft des fusionierten Unternehmens spielen. Die beiden Gründer von Oxford Ionics, Dr. Chris Ballance und Dr. Tom Harty, werden nach Abschluss der Übernahme voraussichtlich bei IonQ bleiben und ihre Pionierarbeit im Bereich der Quanten-Technologieentwicklung in Großbritannien fortsetzen. Das fusionierte Unternehmen plant außerdem, seine Belegschaft in Oxford zu vergrößern, um die Position Großbritanniens als führender Standort für Quantencomputing weiter auszubauen.

Das fusionierte Unternehmen geht davon aus, dass alle bestehenden Kundenbeziehungen, einschließlich der Partnerschaften mit Regierungsbehörden in Großbritannien und den USA, aufrechterhalten bleiben. Das Unternehmen plant außerdem, die Zusammenarbeit mit dem britischen National Quantum Computing Centre und dem Quantum Missions-Programm der Regierung, das vom Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie sowie Innovate UK vorangetrieben wird, fortzusetzen und dabei zur Entwicklung praktischer Quantencomputeranwendungen in den Bereichen Fertigung, Pharmazie und Verteidigung beizutragen.

"Die Vision von IonQ war es schon immer, in jeder Ära und in jedem Jahr des Wachstums der Quantencomputertechnik reale Auswirkungen zu erzielen. Die heutige Ankündigung unserer Absicht, Oxford Ionics zu übernehmen, beschleunigt unsere Mission, bis 2030 vollständig fehlertolerante Quantencomputer mit 2 Millionen physikalischen Qubits und 80.000 logischen Qubits zu entwickeln", sagte Niccolo de Masi, CEO von IonQ. "Wir glauben, dass die Vorteile unserer kombinierten Technologien einen neuen Standard im Bereich des Quantencomputings setzen und unseren Kunden durch marktführende Unternehmensanwendungen einen überlegenen Mehrwert bieten werden.

De Masi fuhr fort: "Wir freuen uns, die Gründer von Oxford Ionics, Dr. Chris Ballance und Dr. Tom Harty, sowie das gesamte Team von Oxford Ionics bei IonQ willkommen zu heißen. Ihre bahnbrechende Ion-Trap-on-a-Chip-Technologie wird die Miniaturisierung und weltweite Auslieferung der kommerziellen Quantencomputer von IonQ beschleunigen. Unser gemeinsamer Weg zu Millionen von Qubits bis 2030 wird dazu beitragen, die Wirtschaftlichkeit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit sicherzustellen, während sich das Quantencomputing rasant weiterentwickelt."

"Wir freuen uns sehr darauf, mit den erstklassigen Quantencomputing- und Netzwerkteams von IonQ zusammenzuarbeiten. Gemeinsam wollen wir schneller als alle anderen Akteure der Branche vorankommen, um die führenden fehlertoleranten Quantencomputer mit transformativem Wert für unsere Kunden zu liefern", sagte Dr. Chris Ballance, CEO von Oxford Ionics. "Bei Oxford Ionics haben wir nicht nur die genaueste Quantenplattform auf dem Markt entwickelt, sondern auch einen Quantenchip, der in Standard-Halbleiterfabriken hergestellt werden kann. Wir freuen uns darauf, diese innovative Technologie zu integrieren, um die Quantencomputing-Roadmap von IonQ für Kunden in Europa und weltweit zu beschleunigen."

Die Übernahme von Oxford Ionics folgt auf die jüngsten Aktivitäten von IonQ im Bereich Quantencomputing und Netzwerke, darunter die kürzlich erfolgte Übernahme von Lightsynq und die bevorstehende Übernahme von Capella.

Die Anzahl der auszugebenden IonQ-Stammaktien wird mindestens 21.143.538 Aktien und höchstens 35.241.561 Aktien betragen, was nach der Ausgabe voraussichtlich zwischen 7,02 und 11,46 der ausstehenden IonQ-Aktien nach der Ausgabe entspricht, unter Berücksichtigung der erwarteten Ausgabe von Aktien an die Capella-Aktionäre nach Abschluss dieser Transaktion. Die endgültige Anzahl der als Gegenleistung auszugebenden Aktien wird anhand des volumengewichteten Durchschnittskurses der IonQ-Aktien an den 20 Handelstagen unmittelbar vor dem dritten Geschäftstag vor dem Abschluss berechnet, wird jedoch nicht mehr als 50,37 USD pro Aktie und nicht weniger als 30,22 USD pro Aktie betragen. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Der Abschluss der Transaktion wird für 2025 erwartet.

IonQ ist ein führendes Unternehmen in der Quantencomputer- und Netzwerkbranche und liefert Hochleistungssysteme für die Lösung der weltweit größten und komplexesten Anwendungsfälle in Wirtschaft und Forschung. Die Quantencomputer der aktuellen Generation von IonQ, IonQ Forte und IonQ Forte Enterprise, sind die neuesten einer Reihe von hochmodernen Systemen mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden im Newsweek 2025 Excellence Index 1000, in der Forbes-Liste der erfolgreichsten mittelständischen Unternehmen 2025 und in der Built In-Liste der 100 besten mittelständischen Arbeitgeber 2025 in Washington DC und Seattle gewürdigt. IonQ ist über alle großen Cloud-Anbieter verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und wirkungsvoller als je zuvor. Weitere Informationen finden Sie unter IonQ. com.

Oxford Ionics wurde 2019 von Dr. Chris Ballance und Dr. Tom Harty gegründet, die beide Weltrekorde im Bereich der Quantenforschung halten. Das Team besteht aus 80 internationalen Experten aus den Bereichen Physik, Quantenarchitektur, Ingenieurwesen und Software. Zu den Investoren von Oxford Ionics zählen Braavos, OSE, Lansdowne Partners, Prosus Ventures, 2xN und Hermann Hauser (Gründer des Chip-Giganten ARM). 2024 hat Oxford Ionics seine Technologie rasch kommerzialisiert und Full-Stack-Quantencomputer an das britische National Quantum Computing Centre (NQCC) und die deutsche Cyberagentur verkauft. Das Unternehmen hält außerdem die Weltrekorde in den drei wichtigsten Kennzahlen für Quantenleistung: Single- und Two-Qubit-Gate-Fidelity sowie Quantum State Preparation and Measurement (SPAM). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.oxionics.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe "werden", "glauben", "ausstehend", "freuen uns auf", "beschleunigen", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "erwarten", "deuten darauf hin", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "schätzen", "anstreben", "projizieren", "sollte", "könnte", "würde", "kann", "prognostizieren", "bieten", "vorantreiben", "Ambition", "vertiefen", "Potenzial", "ermöglichen", "ermutigen", "ausbauen", "Chance", "gut positioniert" und andere ähnliche Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen umfassen Aussagen über die zukünftige Übernahme von Oxford Ionics durch IonQ und die Übernahme anderer Quantencomputerunternehmen sowie Partnerschaften mit diesen und die erwarteten Vorteile solcher Übernahmen und Partnerschaften, sowie über die Quantencomputerfähigkeiten und den Netzwerkbereich von IonQ, die Wirksamkeit neuer Anwendungen von Quantencomputern, die Relevanz und Nützlichkeit von Quantenalgorithmen und Anwendungen, die auf den Quantencomputern von IonQ laufen, den Erfolg von Partnerschaften und Kooperationen zwischen IonQ und anderen Parteien, einschließlich der Entwicklung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen mit diesen Parteien; den Abschluss der von IonQ erwarteten Akquisitionen; die Bindung der Mitarbeiter von Oxford Ionic durch IonQ und dessen Expansion im Vereinigten Königreich; die Fähigkeit von IonQ, die Technologie der erworbenen Unternehmen zu nutzen, um die Entwicklung und den Umfang der Systeme und Angebote von IonQ zu beschleunigen; den Fortschritt der Quantenvernetzungstechnologie; die Technologie des Unternehmens, die kommerzielle Anwendungen in der Zukunft vorantreibt; die zukünftige finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, einschließlich unserer vorläufigen Prognosen und Leitlinien; das Aufkommen neuer Anwendungen für die Produkte und Dienstleistungen von IonQ; die Fähigkeit Dritter, die Angebote von IonQ zur Lösung ihrer Probleme und zur Steigerung ihrer Quantencomputing-Fähigkeiten zu implementieren; die Erweiterung der Vertriebspipeline von IonQ; die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ; künftige Lieferungen von und Zugang zu den Quantencomputern und -dienstleistungen von IonQ; künftige Käufe von Angeboten von IonQ durch Kunden, die vom US-Kongress bewilligte Mittel der US-Regierung verwenden; die künftige Erfüllung bestehender Verträge durch IonQ, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans für den Abschluss von Forschung, Entwicklung und Fertigung durch IonQ; die Erzielung zusätzlicher Umsätze durch IonQ im Rahmen geplanter nachfolgender Phasen von Kundenverträgen; sowie die Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Quantencomputing-Angebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unsicherheiten hinsichtlich des Zeitpunkts des Abschlusses der potenziellen Übernahme von Oxford Ionics; das Risiko, dass eine Bedingung für den Abschluss der Übernahme nicht erfüllt wird; das Risiko, dass behördliche Genehmigungen nicht oder nur unter Bedingungen erteilt werden, die von den Parteien nicht vorhergesehen wurden; die Fähigkeit von IonQ, die Vorteile aus der geplanten Transaktion zu realisieren und Oxford Ionics effektiv in seine Geschäftstätigkeit zu integrieren. die Fähigkeit von IonQ, seine technische Roadmap umzusetzen; Veränderungen in den Wettbewerbsbranchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; die Fähigkeit von IonQ, effektiv an staatliche Stellen und große Unternehmen zu verkaufen; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die das Geschäft von IonQ und seinen Lieferanten betreffen; die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Chancen zu identifizieren und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden zu gewinnen; die Fähigkeit von IonQ, seine Akquisitionen effektiv zu integrieren, die Fähigkeit von IonQ, effektiv in neue Märkte einzutreten, die Fähigkeit von IonQ, Dienstleistungen und Produkte innerhalb der derzeit erwarteten Zeiträume zu liefern, die Unfähigkeit von IonQ, wichtige Mitarbeiter, einschließlich Mitarbeiter von akquirierten Unternehmen, zu gewinnen und zu halten, die Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss der von IonQ geplanten Akquisitionen, die Entscheidung oder Weigerung der Kunden von IonQ, Verträge in neue Phasen zu verlängern, die Unfähigkeit der Lieferanten von IonQ, Komponenten, die den Erwartungen entsprechen, rechtzeitig zu liefern; Änderungen der Ausgaben oder der Politik der US-Regierung, die sich auf die Kunden von IonQ auswirken können; Änderungen der Ziele und Erfolgskriterien der US-Regierung in Bezug auf die Implementierung von Quantencomputern und Quantennetzwerken; und Risiken im Zusammenhang mit Verkäufen an die US-Regierung, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Bestimmungen, die es der Regierung ermöglichen, Verträge einseitig aus Gründen der Zweckmäßigkeit zu kündigen oder zu ändern. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die in den Unterlagen des Unternehmens offengelegt sind, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten periodischen Finanzberichts von IonQ (Formulare 10-Q oder 10-K) und anderen Dokumenten beschrieben sind, die IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese Unterlagen identifizieren und behandeln weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

