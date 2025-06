Gold gewinnt trotz risikofreudiger Stimmung, da die Renditen zurückgehen und der US-Dollar schwächer wird.Trump gewährt Bessent Flexibilität bei Exportkontrollen, was den US-China-Gesprächen zugutekommt.Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine halten an, was die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen aufrechterhält.Die Goldpreise verzeichneten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...