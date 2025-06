Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Registrieren Sie sich noch heute und sichern Sie sich eine exklusive Belohnung im Spiel, indem Sie die neu eingerichtete Markenseite besuchen: https://7origin.netmarble.com/Präsentation neuer Trailer auf dem Summer Game Fest und der Future Games Show: Sommer-Showcase 2025Netmarble, ein führender Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, hat sein neues Open-World-Action-Adventure-Sammel-RPG The Seven Deadly Sins: Origin vorgestellt. Das Spiel wird weltweit auf mehreren Plattformen gleichzeitig erscheinen, darunter auch auf mobilen Geräten, sowie exklusiv auf PlayStation 5 für Konsolen und Steam für PC. Fans können sich auf der offiziellen Markenseite des Spiels vorregistrieren und neue Informationen erhalten: https://7origin.netmarble.com/. Die mobile Vorregistrierung über den App Store und Google Play wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen.Basierend auf The Seven Deadly Sins, der beliebten japanischen Manga- und Anime-IP, die weltweit 55 Millionen Exemplare verkauft hat, knüpft The Seven Deadly Sins: Origin an den Erfolg von The Seven Deadly Sins an: GRAND CROSS, ein RPG, das weltweit mehr als 70 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Entwickelt von demselben Team, bietet The Seven Deadly Sins: Origin eine für das Spiel originelle Multiversum-Handlung und eine weitläufige offene Welt auf dem Kontinent Britannia, in der die Spieler Helden aus The Seven Deadly Sins und Four Knights of the Apocalypse sammeln können, um ihren Kampfstil anzupassen und ihr eigenes Abenteuer zu gestalten. Das Spiel wurde optimiert und bietet ein erstklassiges Open-World-RPG-Erlebnis für verschiedene Plattformen. Bei der Markteinführung wird The Seven Deadly Sins: Origin 12 Sprachen unterstützen, um die Zugänglichkeit für Spieler rund um den Globus zu gewährleisten.Die neue Markenseite hebt die hochwertige Grafik und die reichhaltige Welt des Spiels als Open-World-RPG hervor, das das Gefühl vermittelt, durch ein lebendiges Anime-Universum zu reisen. Darüber hinaus stellt die Website wichtige Charaktere, Schauplätze und Objekte aus " The Seven Deadly Sins: Origin" vor, die alle durch lebendige 3D-Animationen auf Basis der Spielgrafiken zum Leben erweckt werden und den Besuchern einen umfassenden Einblick in die Handlung und das Spielerlebnis von The Seven Deadly Sins: Origin bieten. Eine Vorregistrierung ist ab sofort per E-Mail über die Website möglich, um exklusive Belohnungen im Spiel zu erhalten und an den kommenden geschlossenen Betatests teilnehmen zu können.Fans können auch die Produktseite von The Seven Deadly Sins: Origin auf PlayStation.com (https://store.playstation.com/en-us/concept/10014720) besuchen, wo sie offizielle Informationen zum Spiel, Screenshots und vieles mehr finden. Außerdem können Spieler The Seven Deadly Sins: Origin zu ihrer Wunschliste hinzufügen und sich über zukünftige Ankündigungen auf dem Laufenden halten. Die Steam (https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/)-Seite des Spiels ist jetzt ebenfalls verfügbar, so dass die Benutzer die Details des Spiels einsehen und den Titel auf dieser Plattform auf die Wunschliste setzen können.The Seven Deadly Sins: Origin wurde auf dem Summer Game Fest(6. Juni) und Future Games Show: Summer Showcase 2025 (7. Juni) mit neuen Trailern vorgestellt, die die atemberaubende Grafik und die fesselnde Handlung des Spiels hervorheben. Die neu veröffentlichten Trailer zeigen die Konsolen- und PC-Qualität des Gameplays von The Seven Deadly Sins: Origin, das die epische Reise von Tristan und Tioreh begleitet. Während sie den Kontinent Britannia sowohl zu Lande als auch unter Wasser durchqueren, treffen die Spieler auf bekannte Charaktere aus der Serie "The Seven Deadly Sins", darunter Meliodas, und erleben intensive Kämpfe und unbeschwerte Abenteuer. Die mit Unreal Engine 5 entwickelten lebendigen Grafiken sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis. Komplexe Details wie fließendes Haar, Wasserwellen, Windböen und dynamische Schatten erwecken die Charaktere zum Leben. Die neuen Trailer sind auf der offiziellen Website des Spiels (https://7origin.netmarble.com/en/) und auf dem YouTube-Kanal (https://www.youtube.com/@7ds_origin_en) verfügbar, der als umfassende Anlaufstelle für alle Informationen und Inhalte zu The Seven Deadly Sins: Origin dient.Weitere Informationen zu The Seven Deadly Sins: Origin finden Sie auf den offiziellen Kanälen von YouTube (https://www.youtube.com/@7ds_origin_en), X (https://x.com/7ds_origin) und Discord. The Seven Deadly Sins: Origin soll noch in diesem Jahr erscheinen.\u24b8Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Revival of the Commandments Project,MBS. Alle Rechte vorbehalten.\u24b8Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgement Produktionskomitee, TX\u24b8Nakaba Suzuki, KODANSHA/The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse Produktionskomitee.©2025 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5-Logo", 'PS5', "PlayStation Shapes Logo" und "Play Has No Limits" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc.\u24b8Netmarble Corp. und Netmarble F&C Inc. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. 