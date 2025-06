Amazon drückt im KI-Wettlauf aufs Gaspedal und tätigt dafür die größte Investition in der Geschichte Pennsylvanias. Rund 20 Milliarden Dollar will der Tech-Riese in dem US-Bundesstaat in den Bau zwei neuer KI-Rechenzentren stecken. Damit treibt Amazon seine KI- und Cloud-Investitionen weiter voran. Erst vergangene Woche wurden Milliardeninvestments angekündigt.Amazon wird zwei neue Rechenzentrums-Komplexe in Pennsylvania errichten - eine Investition von 20 Milliarden Dollar. Einer der Standorte ...

