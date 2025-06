Niemand weiß, wohin der Aktienmarkt kurzfristig tendieren wird. Was macht Diktator Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump? Wie wird der Krieg in der Ukraine enden? Wie entwickelt sich die Inflation? Und wie reagieren die Fed und EZB darauf? Erholt sich die Konjunktur oder rutschen wir in eine hartnäckige Rezession? Kaum jemand kann all das wissen. Wir wissen viel zu wenig. Trotz der Ungewissheit gibt es einige vielversprechende Aktien, die ...

