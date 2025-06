Berlin - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will im Kampf gegen hybride Bedrohungen aus dem Ausland stärker auf den Einsatz von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" setzen.



"Künstliche Intelligenz muss in den Nachrichtendiensten bei der Abwehr hybrider Bedrohung stärker zum Einsatz kommen als bisher", sagte Dobrindt den Tageszeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). "Wir müssen in Deutschland technisch, juristisch und organisatorisch aufrüsten." Dafür werde es "starke finanzielle Ausstattung" für die Sicherheitsbehörden geben, hob der Minister hervor.



Die hybriden Bedrohungen durch Sabotage und Spionage steigen laut Dobrindt ständig an. "Wir spüren das sehr stark bei Angriffen auf unsere Infrastruktur. Angreifer versuchen sowohl zivile Ziele wie Energieversorgung und Schienennetze zu stören als auch militärische Ziele wie Kasernen ins Visier zu nehmen", sagte der CSU-Politiker.



Auch auf der am kommenden Mittwoch beginnenden Innenministerkonferenz (IMK) in Bremerhaven diskutieren die Länder mit dem Bund über die bessere Abwehr hybrider Bedrohungen. Das geht aus einem Entwurf für die Beschlussvorlage zur IMK hervor, über den die Funke-Zeitungen berichten. Die Maßnahmen gegen Sabotage, Spionage und Desinformation von Bund und Ländern müssten "zielgerichteter" und "effizienter" gestaltet werden, heißt es darin.





