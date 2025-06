Die Kirschernte 2025 hat in Deutschland begonnen. In den frühen Anbaugebieten, insbesondere in Teilen Baden-Württembergs und in Rheinland-Pfalz, konnten bereits die ersten Süßkirschen geerntet werden. Die diesjährige Witterung hatte zu einer leicht verfrühten Blüte und damit auch zu einem früheren Erntebeginn im Vergleich zum langjährigen Mittel...

